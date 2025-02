Il potente senatore conservatore ha 83 anni e non sta bene

Washington, 20 feb. (askanews) – Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky e potentissimo masterminder dei conservatori in Senato, ha annunciato in aula che il suo mandato in corso, il settimo, sarà l’ultimo e non si ricandiderà. McConnell ha 83 anni e la sua salute è sempre più malferma.