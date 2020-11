Usa, il ricercatore italiano di Moderna Andrea Carfì: Vaccino in commercio entro fine anno

Andrea Carfì, ricercatore italiano residente all’estero, è uno tra quei scienziati di origine italiana che ci farà sentire orgogliosi dei nostri connazionali. Carfì è nato e si è laureato in Sicilia da dove poi, in cerca di una buona occupazione, si è trasferito negli Usa, poi in Francia ed infine nel Massachusetts dove lavora nella società tecnologico farmaceutica Moderna. Moderna è tra le società farmaceutiche che nel mondo sta lavorando al vaccino contro il Covid e ha già raggiunto risultati positivi. Carfì – che fa parte del team di ricercatori impegnati sul vaccino, crede potrà essere “in commercio entro la fine dell’anno anche se – spiega – dato il numero elevato di dosi richieste, sarà disponibile per i cittadini non prima della prossima primavera”.