Usa, il Sigaro Toscano Duecento sbarca negli States

Il made in Italy non si deve fermare. Mai. È un messaggio di speranza, quello del Sigaro Toscano Duecento che sbarca negli Stati Uniti. Un prodotto premium, ideale per la clientela americana che è storicamente esigente. È quanto si legge su Italia Oggi. Dopo il grande successo in Italia e in Europa, Manifatture Sigaro Toscano ha deciso di lanciare questo unico prodotto negli Stati Uniti, il mercato più grande a livello mondiale di sigari, che da solo, per dare l’idea, rappresenta il 50% della domanda mondiale. Un regista italiano di fama mondiale come Sergio Leone ha reso grande l’ attore Clint Eastwood grazie a un Toscano posizionato nella sua bocca nei western più famosi e il legame tra il sigaro italiano e il mondo della cultura è sempre stato molto forte.