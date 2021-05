Usa, illycaffè diventa global partner della Frieze Art Fair

illycaffè è global coffee partner della decima edizione di Frieze Art Fair, la prestigiosa fiera di arte contemporanea internazionale che quest’anno dà appuntamento agli appassionati dell’arte a maggio al The Shed di New York e a ottobre a Londra.

Nell’ambito di una partnership globale triennale con Frieze Art Fair, illy conferma il suo impegno pluriennale nella promozione della bellezza in tutte le forme, specialmente attraverso l’arte. Da oltre vent’anni l’azienda sostiene l’arte e la cultura, supportando artisti, istituzioni e mostre internazionali.

Dopo un anno impegnativo per la comunità artistica, Frieze New York dà il “bentornato” a oltre 60 delle gallerie leader a livello mondiale che presenteranno le idee creative di grandi artisti e talenti emergenti. L’evento si svolgerà per la prima volta al The Shed, un’importante istituzione culturale nel cuore di New York City.

Centrale nella programmazione di quest’anno sarà l’omaggio al Vision & Justice Project, il programma educativo che vuole fare comprendere il ruolo centrale dell’arte nel rapporto tra razza e cittadinanza negli Stati Uniti.

Autorevoli figure letterarie e artisti rinomati si incontreranno all’interno del programma Frieze Talk, per parlare dei temi rilevanti legati al mondo della creatività. Il programma principale sarà accessibile al grande pubblico online, attraverso la piattaforma digitale Frieze Viewing Room che, fino al 14 maggio, ospiterà un’edizione parallela della fiera con 160 gallerie internazionali.

“Per un’azienda come illycaffè che persegue una qualità sostenibile, la ricerca e la valorizzazione del bello e del nuovo sono componenti chiave della nostra cultura aziendale – racconta Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè – la bellezza a cui fa riferimento illycaffè è collegata al concetto di kalokagathìa dei greci, che fonde kalòs (bello) e agathòs (buono) per creare un nuovo significato in cui la bontà dell’aroma e del gusto del blend illy si unisce alla bellezza dell’esperienza visiva e tattile del nostro prodotto. L’arte contemporanea interpreta al meglio queste qualità ed essere partner di Frieze Art Fairs, uno degli eventi di maggior spicco della scena artistica mondiale, è motivo di orgoglio”.

La bellezza e l’arte sono gli elementi che uniscono tutto ciò che è “made in illy”, a partire dal logo, disegnato dall’artista James Rosenquist, fino alla serie di tazze d’autore illy Art Collection. Frieze Art Fair di New York sarà il palcoscenico sul quale l’azienda internazionale del caffè esporrà le illy Art Collection create nei 29 anni del progetto da oltre 100 artisti internazionali contemporanei come Jeff Koons, Marina Abramovich, Pistoletto e molti altri, artisti spesso protagonisti di Frieze.

I visitatori e protagonisti della fiera internazionale potranno, inoltre, vivere l’esperienza dell’unione della bontà con la bellezza, degustando un caffè illy nel pop up creato per l’occasione.