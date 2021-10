Usa, immobiliare: Tecma Solutions alla conquista del mercato americano

La tech company Tecma Solutions apre una nuova società, la Tecma US a Miami, come hub per i progetti destinati al mercato americano. La società milanese – che conta su un team di oltre 100 professionisti, con circa 300 progetti all’attivo in Italia e all’estero, dagli Stati Uniti a Dubai, dalla Svizzera al principato di Monaco e che permette con la sua piattaforma di curare ogni aspetto immobiliare del Real Estate, dalla progettazione allo sviluppo, dall’investimento immobiliare al marketing – rafforza quindi ulteriormente la propria presenza internazionale aggiungendo il Nord America all’Europa centrale, dove già opera con la controllata Tecma Swiss ed al Medio Oriente, dove è attiva con la società Tecma Middle East, con sede ad Abu Dhabi. Tecma punta così a sviluppare la propria tecnologia negli Stati Uniti, dove già da qualche mese sta affiancando diversi progetti residenziali e commerciali. Tra questi il più rilevante è Onda, un lussuoso building di 41 appartamenti su 8 piani, piscina sul tetto, centro fitness all’avanguardia e spa esclusiva, che è in costruzione proprio a Miami, sulla splendida baia di Harbor Islands, con un porto turistico privato ed ampie vedute della baia di Biscayne e del parco naturale di Haulover. L’edificio americano verrà inserito all’interno della piattaforma tecnologica elaborata da Tecma, attraverso la quale è possibile scegliere via web come arredare e personalizzare il proprio appartamento, visualizzando direttamente le scelte effettuate, dagli accessori per interni fino all’arredamento outdoor per terrazzi e logge. L’innovativa piattaforma di Tecma – che permette di sviluppare un processo su misura per ogni singola operazione immobiliare, condividendo con i partner investimenti, know-how industriale e tecnologie brevettate per supportare il processo di go-to-market, con un ritorno sull’investimento che viene basato sul successo dell’operazione – è stata infatti scelta da developer ed investitori di tutto il mondo per l’accelerazione del business con soluzioni specifiche che introducono il neuromarketing nei processi di vendita, incrementando le performance commerciali.