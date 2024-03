Usa, inaugurato il nuovo Istituto Italiano di Cultura di Miami

È stato inaugurato formalmente giovedì 7 marzo l’Istituto Italiano di Cultura di Miami, ufficio che completa il panorama delle istituzioni italiane in Florida e nel Sud-Est degli Stati Uniti, affiancandosi al Consolato Generale d’Italia e all’Ufficio dell’Agenzia Ice a Miami: lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Il nuovo Istituto Italiano di Cultura costituisce una nuova tappa del percorso di rafforzamento della diplomazia culturale italiana nel mondo illustrato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso degli Stati Generali della Diplomazia Culturale tenutosi lo scorso ottobre a Firenze. A tagliare il nastro dell’Istituto sono stati il direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale della Farnesina, Alessandro De Pedys, e il Console Generale a Miami, Michele Mistò. Nel corso della cerimonia è stata aperta al pubblico la mostra ‘Fortunato Depero. Dall’arte di avanguardia alla nuova pubblicità’, curata da Eduardo De Maio con Laura Mattioli, che potrà essere visitata fino al prossimo 5 maggio. Con l’avvio delle attività dell’Iic si realizza “un salto di qualità nella proiezione e promozione dell’Italia in un’area degli Stati Uniti estremamente dinamica, molto legata all’Italia e ricettiva delle nostre eccellenze negli ambiti più vari, dall’arte contemporanea all’architettura e al design, dalla ricerca scientifica all’innovazione d’impresa”, ha sottolineato Mistò. Secondo De Pedys, la mostra di Depero “ben articola un approccio alla cultura italiana che valorizza il connubio tra arte e comunicazione, attraverso l’impiego dei linguaggi della pittura, della grafica e del design”.