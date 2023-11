Usa-India, Singh: crescente convergenza di interessi strategici

Milano, 10 nov. (askanews) – Per il quinto dialogo interministeriale 2+2 si sono incontrati a Nuova Delhi i responsabili degli Esteri e della Difesa di Stati Uniti e India. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato Usa in una nota. Secondo il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar “nel contesto degli sviluppi globali in corso, sono ansioso di scambiare opinioni sugli sviluppi in Asia occidentale – Medio Oriente – e Ucraina, tra gli altri”.

La parola di apertura l’ha avuta però il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh, che con toni entusiastici ha dichiarato: “Le relazioni bilaterali tra India e Stati Uniti hanno visto una crescente convergenza di interessi strategici e una maggiore cooperazione in materia di difesa, sicurezza e intelligence”, ha detto. “La difesa – ha proseguito – rimane uno dei pilastri più importanti delle nostre relazioni bilaterali. La vostra visita in India avviene in un momento in cui l’India e gli Stati Uniti sono più vicini che mai. Nonostante le varie sfide geopolitiche emergenti, dobbiamo mantenere la nostra attenzione sulle questioni importanti e a lungo termine. La nostra partnership è fondamentale per garantire una regione indo-pacifica libera, aperta e vincolata alle regole”.

Secondo Lloyd James Austin III, segretario alla Difesa Usa è “un momento di grande slancio nella partnership tra Stati Uniti e India. Di fronte alle urgenti sfide globali, è più importante che mai che le due più grandi democrazie del mondo si scambino opinioni, trovino obiettivi comuni e si impegnino per il nostro popolo”.

“Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi decenni è che quando indiani e americani studiano insieme, lavorano insieme, collaborano insieme, le possibilità di progresso sono infinite” ha detto il segretario di Stato Antony Blinken. “È quel senso di possibilità che anima la nostra costante attenzione a questa partnership e alla regione che condividiamo. In effetti, questo viaggio fa parte di un periodo intenso della diplomazia americana nell’Indo-Pacifico” ha aggiunto Blinken.