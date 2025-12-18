Usa, Inflazione novembre +0,2% mensile, +2,7% annuo, sotto attese

New York, 18 dic. (askanews) – L’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è cresciuto dello 0,2%, nei due mesi compresi tra settembre e novembre 2025. Il dato annuale ha mostrato un rialzo del 2,7%, mentre gli analisti avevano previsto un rialzo del 3,1%. I dati pubblicati hanno saltato il mese di ottobre a causa dello shutdown del governo.

Il dato “core”, ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è cresciuto dello 0,2% nei due mesi terminati a novembre. Rispetto a un anno prima, il dato “core” è cresciuto del 2,6%, contro attese al +3%. I prezzi energetici sono scesi dell’1,1% nei due mesi presi in esame. I prezzi dei generi alimentari sono cresciuti dello 0,1% nei due mesi conclusi a novembre. Su base annuale i prezzi dell’energia sono cresciuti del 4,2% e quelli alimentari del 2,6%.