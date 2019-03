Usa, ingegneria medica: Bettini dall’Università di Parma all’ingresso nell’Aimbe

Ruggero Bettini, Professore di Tecnologia Farmaceutica al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma e Direttore di Biopharmanet TEC – Centro Interdipartimentale per l’Innovazione dei Prodotti per la Salute, è stato eletto nel College of Fellows dell’American Institute for Medical and Biological Engineering (Aimbe). L’elezione all’Aimbe College of Fellows è tra le più alte distinzioni professionali accordate a un ingegnere medico e biologico. Il College of Fellows è composto dal primo due per cento dei ricercatori che lavorano nel campo dell’ingegneria medica e biologica. L’appartenenza al college onora coloro che hanno dato contributi eccezionali alla “ricerca e pratica ingegneristica e medica o all’educazione” e ai “pionieri di nuovi campi della tecnologia, facendo importanti progressi nei campi tradizionali dell’ingegneria medica e biologica, o sviluppando/implementando approcci innovativi all’insegnamento della bioingegneria”. Il prof. Bettini è stato nominato, esaminato ed eletto dai colleghi e dai membri del College of Fellows per “contributi eccezionali ai principi fondamentali e agli aspetti applicati dei sistemi polimerici di somministrazione controllata dei farmaci per il trattamento dei pazienti”. Il prof. Bettini è stato introdotto insieme a 156 colleghi che compongono la classe Aimbe College of Fellows del 2019 durante la cerimonia di insediamento formale all’Aimbe Annual Meeting presso la National Academy of Sciences di Washington, DC. Benché la maggior parte dei Fellows di Aimbe provengano dagli Stati Uniti, il College of Fellows comprende anche Fellows che rappresentano 30 paesi. Gli Aimbe Fellows provengono dal mondo accademico, dell’industria e della pratica del governo. Tra gli Aimbe Fellows ci sono i più illustri ingegneri medici e biologici, e tra essi 2 Premi Nobel, 17 Fellows che hanno ricevuto la Medaglia Presidenziale della Scienza e/o Tecnologia e Innovazione, e 158 ammessi alla National Academy of Engineering, 72 iscritti all’Accademia Nazionale di medicina e 31 iscritti alla National Academy of Sciences.