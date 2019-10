Usa, Italferr in Texas per l’Alta Velocità Houston-Dallas

La linea ferroviaria Alta Velocità fra Houston e Dallas in Texas sarà realizzata dal Gruppo Salini Impregilo anche con il contributo di Italferr. La società d’ingegneria del Gruppo FS Italiane è infatti impegnata a fianco del consorzio Salini Impregilo-Lane per l’assistenza tecnica e per le attività progettuali propedeutiche alla costruzione della nuova linea AV statunitense. Il progetto definitivo prevede la realizzazione di 390 chilometri di tracciato ferroviario, sistemi tecnologici all’avanguardia e opere civili per collegare Houston a Dallas in 90 minuti. In particolare le attività di Italferr consentono un confronto costante e dinamico fra le componenti civili e quelle ferroviarie, e una proficua verifica dei progetti civili realizzati. La nuova linea ferroviaria AV avrà un forte impatto sulla comunità texana e contribuirà a un collegamento veloce e sostenibile fra le due città. Italferr è impegnata da oltre 30 anni nella progettazione, direzione e supervisione lavori di grandi opere infrastrutturali nel settore ferroviario convenzionale e in quello dell’Alta Velocità, nel trasporto metropolitano e stradale. Italferr è presente in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, dove svolge anche attività di collaudo, messa in servizio di linee ferroviarie, stazioni, centri intermodali e interporti, project management, consulenze organizzative, training e trasferimento di know-how specialistico e innovativo.