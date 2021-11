Usa, Italian Tv Festival: premiati Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy – San Pedro, NeueHouse – Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles. Tre artisti conosciuti in tutto il mondo, Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura “Hand…the winner is” di Fidia Falaschetti.

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l’intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana. ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo.

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il mondo dell’audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e la moda, grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles, l’Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film Commission Toscana – con la quale ITTV ha progettato lo Showrunner Lab – e la Veneto Film Commission.

“L’Italia ha conquistato una posizione di prima linea nel nuovo mercato audiovisivo con serie acclamate in tutto il mondo’! Oggi più che mai!”, scrive su Twitter il consolato generale d’Italia a Los Angeles. “Felice di rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per il mio amato documentario ‘Ferro'”, ha scritto su Facebook Tiziano Ferro, pubblicando alcune foto della serata.

“Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il sangue del proprio paese e sentirsi abbracciato da chi sostiene il tricolore come te. Vorrei saperlo raccontare ma non posso. Ma sono grato e felice. Perché io non sono nessuno, l’ho dichiarato diverse volte, ma conosco l’amore. E quello è tutto”, ha scritto ancora il cantante sui social.