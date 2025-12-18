Usa, Kennedy Jr. contro l’assistenza sanitaria a giovani transgender

Il ministro della Salute: “Procedure danneggiano i bambini”

Washington”, 18 dic. (askanews) – Il ministro della Salute Usa ha annunciato una serie di misure volte a vietare di fatto l’accesso alle cure di transizione di genere ai giovani transgender americani, anche negli Stati in cui tali cure sono legali. “Le procedure di rifiuto sessuale non costituiscono né un trattamento sicuro né un trattamento efficace per i bambini affetti da disforia di genere”, ha affermato il ministro Robert F. Kennedy Jr. durante una conferenza stampa a Washington.”La presente dichiarazione è una chiara direttiva rivolta agli operatori sanitari affinché seguano la scienza e l’enorme mole di prove che dimostrano che tali procedure danneggiano i bambini invece di aiutarli”.