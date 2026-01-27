Usa, Kose (WB): crescita potenziale salita a +2,2 o +2,4%, oltre le attese

New York, 27 gen. (askanews) – L’economia statunitense potrebbe aver imboccato un sentiero di crescita potenziale più rapido secondo Ayhan Kose, vicedirettore economico della Banca Mondiale, dimostrando la resilienza degli Stati Uniti dopo una serie di shock globali.

In un’intervista alla piattaforma Dow Jones, Kose ha spiegato che il Pil Usa è cresciuto del 2,1% nel 2025, portando la media dal 2022 al 2,6%, contro il 2,2% del decennio pre-pandemia. Un ritmo che potrebbe suggerire un “livello più alto” di crescita potenziale rispetto all’attuale stima del Congressional Budget Office, pari all’1,8%. “Forse ora è al 2,2%, forse al 2,4%”, ha detto Kose, citando boom degli investimenti, politiche fiscali espansive e un miglioramento della produttività.

Un aumento della crescita potenziale implicherebbe la possibilità di espandere l’output senza pressioni inflazionistiche, riducendo la necessità di rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve e migliorando le prospettive di bilancio. La Banca Mondiale avverte che la ripresa pur positiva negli Usa, resta disomogenea per il resto del mondo, con un quarto dei Paesi in via di sviluppo che non ha ancora recuperato i livelli di reddito pre Covid. (fonte immagine: The White House)