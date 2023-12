Usa, la Compagnia di San Pio in visita al Consolato italiano di Miami

A fine Novembre, a Miami, Florida, si è svolta la visita della delegazione della Compagnia San Pio Inter presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia, erano presenti i rappresentanti Americani del sodalizio come Jack DiGiorgio, Rosa Scarangella e Massimo Olivella oltre al Presidente Cav. Diego Ciullo. Nata in Campania poi sviluppatasi poi anche in Florida con una propria sede dove da poco è nata una sezione delicata all’assistenza degli Italiani con patronato a loro delicato, dunque la Compagnia San Pio è stata accolta dal Cav. Michele Mistò nuovo Console Generale d’Italia in USA che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di fare rete nella Comunità che nei soli Stati Uniti conta milioni di cittadini di chiara origine Italiana (nella sola Florida si contano di migliaia di cittadini Italo Americani) consolidata e variegata, che ha saputo integrarsi nelle molteplici pieghe della società Americana. È stato un colloquio alquanto stimolante visto la vivace dialettica dei presenti, che presentando le diverse problematiche dei tanti Italiani legati alla nostra Associazione che ogni giorno vivono lontano da casa, diversi problemi quotidiani dal passaporto, al rinnovo di un documento, o al cambio di residenza, problematiche incassate dal Console da poco insediato in USA che comunque con impegno ogni giorno prova a dare risposte concrete alla cittadinanza, lo stesso impegno costante preso anche dall’On. Edmondo Cirielli Vice Ministro degli Esteri con cui abbiamo intrapreso anche un buon rapporto di comune cooperazione anche attraverso la collaborazione di Armando Pascale della segreteria Esteri.

La Compagnia San Pio già nei mesi scorsi in occasione degli ottant’anni dello Sbarco degli Alleati sulle coste della Campania durante la seconda guerra mondiale in particolar modo nella Provincia di Salerno si fece promotore di una serie di manifestazioni alla memoria nel cimitero Militare Alleato di Montecorvino, oltre alle revocazioni storiche collaborando con gli Amici del Tricolore guidati dal Presidente Antonio Galdi che in occasione di questa ricorrenza attraverso la Compagnia San Pio svilupperà una serie di protocolli d’amicizia nel 2024 tra Comuni in Campania e quelli in Florida in segno di fratellanza oltre alla guerra perché mantenere rapporti vivi con gli Usa significa contribuire non poco agli eccellenti rapporti tra i due Paesi.