Usa, la John Cabot University premia l’Ad di American Express Steve Squeri

Si terrà il prossimo 9 aprile a New York, presso l’University Club, il Gala 2024 organizzato dalla John Cabot University, la più grande università statunitense in Italia. Nel corso della serata, si legge in un comunicato, verrà premiato Steve Squeri, presidente e amministratore delegato di American Express.

“Steve Squeri ha dimostrato doti di grande valore imprenditoriale ed etico rendendo orgogliosi sia gli Stati Uniti che l’Italia, di cui la famiglia è originaria. Ed è per questo che la John Cabot University, da sempre ponte di cultura e amicizia tra i due Stati, è orgogliosa di onorare al suo Gala annuale questa figura di rilievo mondiale”, ha spiegato il presidente dell’università, Franco Pavoncello.

Sotto la guida di Squeri, American Express ha lanciato nuovi servizi innovativi di pagamento, gestione finanziaria e lifestyle. Entrato in Amex nel 1985, presidente e A dal 2018, Squeri ha portato avanti una strategia a livello aziendale incentrata sulla realizzazione di una crescita sostenibile a lungo termine, investendo strategicamente sulle risorse umane, sul rapporto con i clienti aprendosi, in particolare, ai clienti Millennial e Gen Z e alle piccole e medie imprese.