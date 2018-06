Usa, la Lyric Dance Company all’International Ballet Festival

La Lyric Dance Company vola negli Usa, a Miami per l’International Ballet Festival. La compagnia di danza fiorentina sarà l’unica a rappresentare l’Italia al più importante evento internazionale del settore negli Stati Uniti, che si svolgerà in Florida dal 22 luglio al 19 agosto. Il festival costituisce occasione di incontro e scambio culturale tra coreografi e compagnie di tutto il mondo, con un programma ricchissimo di spettacoli, film, documentari, stage, presentazioni di libri. Lyric Dance Company porterà il vessillo dell’Italia nella sezione danza contemporanea, mentre nella sezione classica a farlo saranno tre grandi teatri, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli e l’Opera di Roma. Lyric Dance Company si esibirà all’interno del Festival con due estratti dallo spettacolo ‘Caravaggio. Amor vincit omnia’ in due differenti teatri: l’11 agosto al Manuel Artime Theater di Miami e il 12 agosto all’Amateur Theater Broward Center for the Performing Arts di Broward. La Lyric Dance Company è stata fondata nel 2007 a Firenze da Alberto Canestro che ne è direttore artistico e coreografo principale.