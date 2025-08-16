Usa, la pianista aquilana Roberta Terchi Nocentini lancia “Music Vibes” a Chicago

Nel cuore di Chicago, nel quartiere residenziale di North Center, tra le aree verdi e le vie vivaci di Lincoln Square e Lakeview, ha aperto le porte Music Vibes Chicago, il nuovo centro fondato dalla pianista e vocal coach aquilana Roberta Terchi Nocentini.

L’idea è semplice e ambiziosa: unire formazione artistica e benessere personale, offrendo corsi di pianoforte, coaching vocale, workshop, concerti e programmi personalizzati per integrare la musica nella vita quotidiana come strumento di crescita emotiva.

La sede, volutamente raccolta e accogliente, è pensata per mettere ogni allievo al centro, creando un ambiente familiare in cui sentirsi ascoltati e valorizzati. «La musica è un ponte tra discipline, esperienze e vissuti» racconta Terchi Nocentini.

L’inaugurazione ufficiale, pochi giorni fa, è stata una vera festa: un concerto con amici e colleghi come Paul Dykstra, Bridget Ascenzo Labozetta, Judy Partipillo e Pedro Uceda, tra Mascagni, Respighi, Puccini, Brahms e un finale cinematografico con Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. Tra il pubblico anche Matt Martin, Alderman del 47° Ward.

Formata al Conservatorio “Casella” dell’Aquila, con due lauree di secondo livello (una con lode), Terchi Nocentini ha proseguito gli studi alla Royal Academy of Music di Londra e in musicoterapia al Berklee College of Music di Boston. Ha calcato palchi prestigiosi in Europa e negli Stati Uniti, dalla Wigmore Hall di Londra al David Josefowitz Recital Hall, e oggi collabora con realtà musicali di Chicago come ChiArts, la scuola pubblica di arti performative.

Nel 2009 aveva creato in Italia il progetto Suonincanto, per dare ai giovani musicisti l’opportunità di esibirsi in contesti professionali. Con Music Vibes Chicago, quella stessa missione attraversa l’oceano, pronta a trasformare la città americana in un nuovo punto di incontro tra arte, comunità e crescita personale.