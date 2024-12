Usa, la quarta stagione dell’Amica geniale nominata ai Critics Choice Awards

La quarta stagione de L’Amica geniale, diretta da Laura Bispuri, è stata nominata ai Critics Choice Awards nella categoria Miglior serie non in lingua inglese. E non è l’unica italiana candidata quest’anno ai prestigiosi premi americani dedicati ai prodotti televisivi: se la dovrà vedere, infatti, anche, tra le altre, con “La Legge di Lidia Poet” di cui qualche giorno fa Netflix ha annunciato la terza stagione.

L’Amica geniale – Storia della bambina perduta con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni e regia di Laura Bispuri è tratta da “Storia della bambina perduta” di Elena Ferrante edito in Italia da Edizioni E/O E una serie Hbo-Rai Fiction. Una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e Hbo Entertainment, che ha raccolto anche la critica positiva del New York Times.

Il quotidiano statunitense l’ha infatti inserita nella classifica delle miglior serie dell’anno. “È un mistero per me perché l’ipnotico adattamento dei popolarissimi romanzi di Elena Ferrante non abbia mai accumulato una grande audience qui negli Stati Uniti”, aveva scritto James Poniewozik, il critico televisivo del quotidiano, secondo cui la produzione Rai-Hbo “è una meraviglia dall’inizio alla fine”. La quarta stagione, in onda in Italia su Rai 1 dall’11 novembre, era stata presentata in anteprima mondiale in agosto al MoMA nell’ambito del Tribeca Film Festival.