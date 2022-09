Usa, la Rappresentante di Lista unica band italiana alla Billboard Latin Music Week

La Rappresentante di Lista sarà protagonista della Billboard Latin Music Week 2022: unica band italiana presente, il 27 Settembre LRDL si esibirà presso il The Faena Forum di Miami Beach in uno speciale showcase organizzato con il supporto di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e ITA (Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane) grazie all’organizzazione e al coordinamento di HitWeek, il più importante festival di musica italiana nel mondo. Grazie alla piena maturazione del mercato musicale italiano a livello globale – il cui export nel 2021 ha segnato una crescita del 66% di entrate da royalty- si profilano sempre nuove opportunità per l’espansione internazionale del repertorio locale, che ha in gran parte alimentato la crescita del 18,33% del primo semestre 2022: si inserisce in questa cornice la prestigiosa partecipazione de La Rappresentante di Lista alla manifestazione musicale più importante del panorama latin.

Progetto nato nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina, La Rappresentante di Lista ha alle spalle quattro album, due Festival di Sanremo, un romanzo e centinaia di concerti in tutta Italia. Con 150 milioni di streams e quasi 65 milioni diviews, è uno dei progetti più trasversali e interessanti del panorama musicale contemporaneo. L’ultimo lavoro in studio è” My Mamma” (Woodworm/Numero Uno-Sony Music Italy), certificato Disco d’Oro, anticipato dal singolo”Alieno”e da “Amare”, presentato a Sanremo 71. Il successo è immediato: “My Mamma” ha debuttato al primo posto della classifica di vendita vinili FIMI e al quinto posto della classifica album. ”Amare” è stata invece certificata Disco di Platino, entrando sul podio dei brani più trasmessi dalle radio italiane. A novembre 2021 esce Maimamma, il primo romanzo de LRDL, legato a filo diretto con l’ultimo album: il romanzo esplora temi cari come quelli del corpo, della maternità, dell’ecologia, dell’eredità che lasceremo ai nostri figli. A Sanremo 72 “Ciao Ciao” conquista pubblico e critica, ottenendo il Triplo Disco di Platino e diventando campione di streaming, per diverse settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche. Il 5 aprile 2022, va in scena a Bologna “Tocca a Noi-Musica per la pace”, il grande concerto nato da un’idea della Rappresentante di Lista a sostegno di Save The Children, con 7000 spettatori in PiazzaMaggiore a Bologna e, sul palco, 12 tra gli artisti italiani più amati. LRDL ha pubblicato il nuovo singolo “Diva”ed è tornata sui palchi di tutta Italia, con il tour estivo”MyM-Ciao Ciao Edition”, e col già annunciato tour autunnale nei club.