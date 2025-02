Usa, l’ambasciata d’Italia a Tokyo celebra il World Nutella Day

Il World Nutella Day 2025 sbarca per la prima volta in Giappone con un ricevimento celebrativo presso l’ambasciata italiana a Tokyo. La crema spalmabile per il pane, oltre ad essere venduta in circa 170 Paesi nel mondo, è considerata uno dei marchi globali italiani più iconici, e una figura molto amata nella cultura pop. L’iniziativa nel Paese del Sol Levante prevede infatti numerose collaborazioni con ristoranti italiani accreditati dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, e panetterie italiane per la creazione di dolci speciali preparati con Nutella©, oltre a promozioni presso la Tokyo Tower e la Chubu Electric Power Company MIRAI TOWER. “Giappone e Italia hanno sempre avuto legami unici e un profondo interesse per le rispettive culture”, spiega l’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti. “L’evento odierno di accoglienza per la celebrazione del World Nutella Day è una grande opportunità per esprimere questo sentimento bilaterale e per celebrare il fatto che Nutella© è uno dei prodotti preferiti sulle tavole delle famiglie giapponesi da quasi 50 anni”. Secondo Neil Whitesmith, Direttore generale di Ferrero Giappone, le varie iniziative come una mostra a tema Nutella e la vendita di libri, “Sono una testimonianza del potere duraturo del marchio e della passione dei fan, che ne hanno consolidato lo status di icona culturale”. La promozione prevede la creazione di un menù originale a base di Nutella© ideato da uno chef italiano, con l’offerta di prodotti originali ai visitatori di circa 60 ristoranti selezionati, a Tokyo e a Nagoya. “Per noi italiani, Nutella è un marchio di particolare valore”, conclude Davide Fantoni, Segretario generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone. “Soddisfa il palato e l’anima, con un’immagine di calore familiare e un gusto così buono che in molti la sceglierebbero come il loro ultimo pasto. È sicuramente qualcosa che trasformerà chiunque in un buongustaio”.