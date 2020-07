Usa, leadership femminile: nasce la rete rosa del Comites di San Francisco

Si è tenuto sabato 27 giugno il lancio di Rete Rosa, una rete di networking professionale per professioniste italiane della Bay Area di San Francisco costituita dal COMITES di San Francisco con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a San Francisco, dell’Ambasciata d’Italia a Washington e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ideata da Elisabetta Ghisini, Presidente del COMITES di San Francisco, RETE ROSA è un’iniziativa intesa a migliorare la rappresentanza femminile in posizioni chiave quali dibattitti e panel, tavoli di lavoro, comitati ecc.

L’iniziativa – si legge n una nota – si pone tre obiettivi: dare maggiore visibilità alle donne professioniste italiane della Bay Area e della circoscrizione consolare di San Francisco, creare un forum dove le partecipanti possano condividere esperienze e conoscenze sul tema della leadership al femminile in culture diverse: una learning community che prevede incontri trimestrali ricchi di contenuti utili alla crescita professionale delle partecipanti, offrire occasioni di business networking che complementano le associazioni professionali già esistenti senza sovrapporvisi. L’evento di lancio, svoltosi in formato virtuale a causa dell’emergenza COVID, ha visto la partecipazione di una sessantina di professioniste della Bay Area di San Francisco. Concepita inizialmente con l’intenzione di favorire incontri di persona, Rete Rosa è da subito evoluta in una rete virtuale, trasformando i limiti posti dall’emergenza COVID in opportunità di allargare il proprio bacino di utenti. Un database in continuo aggiornamento e che deve ora rafforzarsi nei prossimi mesi, con centinaia di nominativi di professioniste a vari livelli suddivisi per settori lavorativi, consente a Rete Rosa di porsi anche come strumento utile ad istituzioni e aziende italiane alla ricerca di talento femminile italiano nella costa Ovest degli USA. “Le difficoltà affrontate quotidianamente da donne leader operanti in culture diverse sono più articolate del semplice concetto di leadership femminile – dice Elisabetta Ghisini, fondatrice di questa iniziativa – Da tempo sognavo di creare uno strumento utile a tutte le mie “colleghe” della Bay Area, e ringrazio il COMITES, il Consolato Generale e l’Ambasciata d’Italia a Washington, e il MAECI senza il cui supporto questa idea non sarebbe mai decollata.”