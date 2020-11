Usa, Leonardo: cresce la flotta di eliambulanze di Life Link III

Leonardo ha annunciato che Life Link III, operatore statunitense di elisoccorso basato nel Minnesota e nel Wisconsin, ha firmato un contratto per un elicottero AW169 e per un AW109 Trekker per missioni di trasporto medico d’urgenza. Gli elicotteri permetteranno di fornire le cure necessarie ai pazienti durante il trasporto in volo nella regione di riferimento e la consegna è prevista nel quarto trimestre del 2021. L’ordine segna l’ingresso dell’AW109 Trekker negli Stati Uniti per compiti EMS – Emergency Medfical Service – e accresce ulteriormente il successo dell’AW169 in questo mercato. La vendita porterà la flotta di elicotteri Leonardo di Life Link III a un totale di 14 unità e l’operatore sarà il primo ad utilizzare una flotta mista di AW119 IFR monomotore e AW109 Trekker, macchine che dispongono della medesima avionica di base, assicurando in tal modo vantaggi unici in termini di gestione della flotta, formazione, sicurezza e supporto.