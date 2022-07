Usa, l’Italy Run conquista Central Park

L’Italy Run by Ferrero torna a Central Park a New York, dopo una sospensione di tre anni dovuta alla pandemia. “Si tratta di un importante evento italiano nel cuore di Manhattan all’insegna dello sport e dell’amicizia, con la partecipazione di persone originarie di ogni parte del mondo – ha affermato il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele -. E’ fantastico ritrovarci tutti insieme a Central Park, uniti dalla passione per la corsa, ma anche dalla voglia di festeggiare la vita, dopo anni di ansie e difficoltà. Il successo odierno testimonia i profondi legami tra New York e l’Italia ed è frutto del lavoro di squadra tra le istituzioni e le imprese italiane, in particolare Ferrero, senza cui non vi sarebbe stata l’Italy Run”. In termini di partecipazione la gara è stata un successo, con i seimila posti andati esauriti in poche settimane: si è trattato dell’unica corsa nazionale nel calendario di New York Road Runners, ente organizzatore di tutte le gare di corsa di New York, inclusa l’iconica Maratona. La corsa è stata seguita da una grande festa al Naumburg Bandshell di Central Park. Il presidente del Board di New York Road Runner, George Hirsch, fondatore della maratona di New York, ha salutato l’Italy Run come la sua gara preferita tra tutte quelle organizzate ogni anno, definendo la manifestazione un grande atto di amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti, in particolar modo New York. Il presidente di Ferrero Nord America, Todd Siwak, ha espresso il suo orgoglio per il partenariato con il Consolato d’Italia e New York Road Runners, ricordando l’impegno della società a sostegno di uno stile di vita improntato all’attività sportiva. Testimonial illustri di questa edizione la campionessa olimpionica Francesca Lollobrigida e la campionessa italiana paraolimpica, e membro della Camera dei Deputati, On. Giusy Versace. La gara di 4 miglia é stata realizzata anche quest’anno sotto il patrocinio del Consolato Generale d’Italia, con il sostegno del Coni e grazie al generoso contributo di Ferrero, lo sponsor principale, insieme ad altri brand italiani quali Colavita, Lavazza, Ita Airways, Intesa San Paolo, QC Terme NY, Agata & Valentina, Scavolini e Associazioni come la National Italian American Foundation e l’Italian Brands Basketball League.