Usa, l’olio Farchioni 1780 conquista tre medaglie d’oro a Los Angeles

Tre medaglie d’oro conquistate al Los Angeles International Extravergin Olive Oil Competition da Farchioni 1780, storica azienda agricola umbra che produce olio, birra, vino e farina e con il 25% della produzione indirizzata proprio verso gli Stati Uniti – dove l’azienda ha una sede commerciale -, Asia e Cina. La manifestazione, giunta ormai alla 22esima edizione, è uno dei concorsi più prestigiosi negli Stati Uniti (secondo solo a quello di New York) e il quinto in tutto il mondo e ha visto la presenza di centinaia di aziende provenienti dai paesi più importanti per la produzione dell’olio: Argentina, Australia, Cile, Grecia, Italia, Spagna, Stati Uniti d’America, Giappone, Portogallo, Tunisia e Turchia. Ad essere premiati con la Gold Metal tre etichette della casa umbra, una nella sezione Best of class – Contemporary, l’olio extra vergine di oliva biologico DOP Umbria Colli Martani che nasce dalle varietà di olivo Moraiolo, San Felice e Leccino Frantoio in Umbria e le cui olive vengono lavorate esclusivamente in Italia entro le 24 ore dalla raccolta per garantirne la massima freschezza e aromaticità. La seconda etichetta nella categoria Glass & Bottle che ha ricevuto la medaglia è “Collezione di Famiglia Farchioni” un olio che nasce da un’attenta selezione dei migliori oli e dall’esperienza della famiglia che da secoli ne cura personalmente la produzione. Prestigiosa anche la terza medaglia assegnata alla categoria Judges Choice ad ‘Olivicoltura eroica’, un nuovo olio ispirato al claim che anima l’attività della famiglia Farchioni fin dal 1780: “il futuro è nelle nostre radici”. L’obiettivo di questo nuovo olio è quello di una olivicoltura moderna basata sulle cultivar solo italiane e sugli ulivi che hanno le caratteristiche della coltivazione eroica. Presenti in tutta Italia, ma oggi spesso in stato di abbandono perché non ci sono più i vecchi proprietari che li coltivavano oppure perché è troppo costoso continuare la produzione. Questi ulivi ultracentenari, che hanno un enorme valore paesaggistico, sono coltivati su pendenze superiori al 30% o su terrazzamenti oppure in piccole isole o sopra i 500 metri.

L’azienda olearia Farchioni 1780, una delle più antiche d’Italia con dieci generazioni di contadini a coltivare le sue terre, produce anche farina, vino e birra artigianale, e con 30 milioni di bottiglie vendute detiene l’11% del volume totale delle vendite di olio Evo in Italia. L’azienda ha sede a Gualdo Cattaneo ma persegue una strategia multiregionale volta a promuovere lo sviluppo dell’olivicoltura in diversi territori della nostra penisola. La superficie degli oliveti di proprietà conta 450 ettari ripartiti tra Umbria, Lazio, Puglia e Toscana (su un totale di 1600 ettari coltivati anche a vigneti, cereali e leguminose, con un incremento previsto in un decennio fino ad oltre 3mila) e tutti gli impianti sono condotti in biologico ed alimentati in gran parte da energia solare. Una svolta green che nasce insieme all’affermarsi della decima generazione alla guida dell’impresa familiare con i tre fratelli Farchioni: Cecilia, Giampaolo (direttore commerciale) e Marco (export e marketing), figli del presidente Pompeo. In Umbria, in particolare, l’azienda sta sperimentando la coltivazione biodinamica, che rappresenta il futuro di ogni corretta filiera agricola rispettosa dell’ambiente e della salute. Tali sperimentazioni verranno applicate anche al nuovo uliveto di Cortona nei pressi di Arezzo, mentre a Tuscania, in provincia di Viterbo, vi è un parco di circa 200 ettari coltivati seguendo le direttive Demeter, uno standard internazionale per la produzione biodinamica. In collaborazione con l’Università di Perugia e il Cnr, l’azienda ha in corso un progetto per selezionare un set di nuovi genotipi di olivo adatti ai nuovi standard di produzione, più sostenibili e resistenti alle avversità climatiche. Le origini dell’azienda, come si sottolinea nel suo nome, risalgono appunto al 1780, quando le notizie di quell’anno riportano di un certo Farchioni di Spoleto che “trasformava il grano e le olive in farina e olio”.

Già a fine Ottocento rifornisce di farina i panificatori capitolino per realizzare un tipico pane romano, la rosetta. Nel dopoguerra l’azienda, Domenico e Lanfranco Farchioni, raccogliendo il lavoro fatto dai genitori, Pompeo e Ines, a Gualdo Cattaneo, si trasforma in un’impresa agroindustriale di medie dimensioni con un molino elettrico ed un frantoio a presse a 400 atmosfere. Agli inizi degli anni Cinquanta l’olio Farchioni arriva sulle tavole degli italiani in bottiglioni di vetro da due litri. Nel 1962, con alla guida dell’azienda Pompeo Farchioni ed il cugino Roberto, nasce il primo olio al mondo ad avere una certificazione d’origine “Novello” da cui, nel 1983, nasce il primo olio grezzo venduto nei supermercati, “Olio Umbro” come antesignano dell’olio Dop. Nel 2000 l’azienda si dedica anche alla produzione del vino con una cantina, creata ex novo, a 5 chilometri dal centro storico di Montefalco, con una superficie produttiva di 2800 metri quadrati. Nel 2018 l’azienda fa il suo ingresso nel business della produzione artigianale della birra, realizzata con i prodotti del raccolto dei terreni di proprietà con farro, orzo, grano, luppoli aromatici, cicerchie e lenticchie. Per la commercializzazione viene deciso un nome che si lega alla terra dell’azienda e viene costituito il brand Mastri Birrai Umbri le cui birre, seguendo un particolare metodo benedettino sviluppato in Francia, negli anni hanno ricevuto numerosi premi internazionali per la loro qualità.