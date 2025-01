Usa, “L’orto americano” di Avati in anteprima a Los Angeles. Omaggio a Rossellini

L’anteprima Usa dell’ultima opera di Pupi Avati ‘L’orto americano’ (domenica 23 febbraio) e una retrospettiva dei film di Isabella Rossellini (candidata all’Oscar per ‘Conclave’) sono le prime novità della 20esima edizione di “LA, Italia – Film, Fashion and Arts Festival” in programma dal 23 febbraio fino al 1 marzo al TCL Chinese 6 Theatres in Hollywood. L’ormai tradizionale vetrina del cinema italiano, nella settimana che precede l’assegnazione dell’Oscar (domenica 2 marzo) è promossa col sostegno del MiC e di Intesa Sanpaolo, il patrocinio di Anica, Apa e Scabec, la società in house della Regione Campania impegnata nella promozione del patrimonio culturale campano.

“Sarà una gioia rivedere la mia amica d’infanzia Isabella e festeggiarla per la sua prima nomination agli Academy Awards (categoria ‘attrice non protagonista’ nell’ interpretazione di Suor Agnes nel film di Edward Berger)”, dice la produttrice Raffaella De Laurentiis, presidente di L.A., Italia, che sviluppò insieme a David Lynch il film ‘Velluto blu’, opera che la lanciò la Rossellini per la prima volta a Hollywood.

‘L’Orto Americano’, realizzato dal maestro Avati e suo fratello Antonio, in parte anche negli Usa, è stato presentato in anteprima mondiale all’ultima Mostra Cinema di Venezia. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Pupi tornato al genere gotico che ne ha fatto un regista cult, interpreti sono Filippo Scotti, Roberto De Francesco, Armando De Ceccon, Chiara Caselli, Rita Tushingham, Massimo Bonetti, Morena Gentile, Mildred Gustafsson e Romano Reggiani.

La storia è ambientata a Bologna ai tempi della Liberazione. Un ragazzo si innammora di una infermiera dell’esercito americano. L’anno dopo, nel Mid West, andrà ad abitare proprio vicino alla sua casa, abitazioni separate solo da un orto. La ricerca della giovane, di cui la madre non ha più notizie, farà vivere al protagonista una situazione terrificante. L’opera è una Produzione Duea Film, Minerva Pictures con Rai Cinema, prodotta da Antonio Avati, Gianluca Curti e Santo Versace e distribuito da 01 Distribution. Il festival è promosso dall’Istituto Capri nel mondo.