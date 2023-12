Usa, Macy’s, Arkhouse lancia offerta di acquisto da 5,8 mld dollari

New York, 11 dic. (askanews) – Arkhouse Management, una società di investimenti focalizzata sul settore immobiliare, e Brigade Capital Management, un asset manager globale, il 1° dicembre hanno presentato una proposta per acquisire le azioni di Macy’s, la famosa catena statunitense di grandi magazzini al prezzo di 21 dollari ad azione, per un totale di 5,8 miliardi di dollari. A dichiararlo sono fonti informate dell’offerta e raggiunte dal Wall Street Journal.

Macy’s gestisce quasi 500 grandi magazzini sotto la sua bandiera omonima. Possiede anche Bloomingdale’s, una catena di grandi magazzini di fascia alta con più di 30 sedi, e una serie di discount e negozi di piccolo formato sotto le due insegne. Nel 2015, ha, poi, acquisito la catena di bellezza e cura della pelle Bluemercury, che oggi conta quasi 160 negozi.

La catena di grandi magazzini ha generato circa 1,2 miliardi di dollari di utili su 24,4 miliardi di dollari di entrate nell’ultimo anno fiscale, in leggero calo rispetto agli 1,4 miliardi di dollari di utile sui 24,5 miliardi di dollari di entrate nel 2021.

Le azioni di Macy’s sono in rialzo del 15% nelle negoziazioni pre-mercato di lunedì.