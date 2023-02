Usa, Marco Sartor eletto vice presidente del Decision Science Institute di Houston

Il Decision Science Institute (DSI), organizzazione che riunisce più di 2000 docenti di management attivi in più di 50 paesi del mondo, ha eletto vicepresidente il professor Marco Sartor dell’Università di Udine. Fondato nel 1968 con sede a Houston negli Stati Uniti, il DSI ha il compito di fornire ai docenti universitari membri una rete di contatti e una serie di servizi, da opportunità per lo sviluppo di progetti di ricerca condivisi fino a occasioni di mobilità internazionale.

Il professor Marco Sartor è il secondo italiano a ricoprire il ruolo di vicepresidente nella storia del Decision Science Institute. Dopo aver gestito con successo diverse iniziative per il DSI, come ad esempio la conferenza internazionale di Boston (Usa) nel 2000, Sartor è stato eletto vicepresidente attraverso un voto che ha coinvolto più di 900 docenti di management di tutto il mondo.

Friulano, docente di ingegneria gestionale, Sartor è da nove anni delegato al placement e dei rapporti con le imprese dell’Università di Udine. È il direttore dell’Executive MBA (dell’Università di Udine e Confindustria), realizzato a Udine e Milano in collaborazione con Assolombarda Servizi. È fondatore e presidente di Alig, Associazione no profit dei Laureati in Ingegneria Gestionale, che da 18 anni organizza la Fiera del lavoro FVG, il più grande evento di placement della regione.

«Sono davvero onorato per questa elezione – commenta Sartor – e sono felice che il grande impegno dimostrato, tipico della nostra terra, sia stato riconosciuto e premiato anche in un contesto tanto lontano, caratterizzato da una fortissima competizione internazionale. Cercherò di fare il possibile per onorare la fiducia che mi è stata rivolta. Essendo in primis un docente dell’Università di Udine, mi impegnerò per portare al nostro piccolo, ma qualificato Ateneo alcune opportunità importanti. Mi piacerebbe, ad esempio, sfruttare questo ruolo per intensificare le opportunità di mobilità internazionale dei nostri allievi. Il mio sogno sarebbe quello di attivare la prima laurea in ingegneria gestionale a doppio titolo: Italia e Stati Uniti».

Il DSI opera attualmente con tre divisioni (Americhe, Asia e Pacifico, Europa) coordinate centralmente dagli USA. Presidente del DSI è Natalie Simpson della State University of New York (USA). Nel consiglio direttivo siedono docenti della University of Arkansas (USA), Boston College (USA), University of Missouri (USA), Wayne State University (USA), Indiana University (USA), Nottingham University (Regno Unito).