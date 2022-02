Usa, Maria Elena Bottazzi candidata al Nobel per la Pace: suo il primo vaccino senza brevetto

La microbiologa italo-honduregna Maria Elena Bottazzi, ha ricevuto la nomina al premio Nobel per la Pace per lo sviluppo del Corbervax, il primo vaccino senza brevetto del mondo. A candidare Bottazzi è stata la deputata per il Texas, Lizzie Fletcher, in una lettera inviata al Comitato del Nobel in Norvegia. Corbevax è un vaccino che utilizza una tecnologia a base di proteine ricombinanti, facilmente sviluppabile in qualunque parte del mondo, e già autorizzato in India come vaccino d’emergenza.

Nata a Genova e cresciuta in Honduras, Elena Bottazzi è co-direttrice del Centro per lo Sviluppo di Vaccini del Texas Children’s Hospital, e insieme al dottor Peter Hotez, anch’esso nominato al Nobel, dirige la Scuola Nazionale di Medicina Tropicale del Baylor College of Medicine di Houston. “Siamo ancora sotto shock”, ha detto la ricercatrice di Novi Ligure in un messaggio in italiano sui social. “Fare questo tipo di lavori per aiutare il mondo, specialmente la gente povera, è un privilegio molto speciale”, ha sostenuto, dopo aver ringraziato i messaggi ricevuti dal nostro paese.

Leggi le altre notizie di Italians of the world