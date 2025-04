Usa, Marianne Leone premiata in Massachusetts dal Pirandello Lyceum

Marianne Leone, attrice e scrittrice nata a Boston da madre originaria di Sulmona (L’Aquila) e padre di San Donato Val di Comino (Frosinone) è tra i cinque italoamericani insigniti del premio “I Migliori in Mens et Gesta” 2025, riconoscimento conferito dal Pirandello Lyceum del Massachusetts a figure di spicco della comunità italo-discendente che si sono distinte in ambito artistico e culturale negli Stati Uniti.

Insieme a lei sono stati premiati il brigadier generale Richard Cipro, il trooper Carlo Mastromattei, la scienziata Joy Cavagnaro, il giudice Peter DiGangi (in pensione) e lo scrittore Nino Ricci.

Marianne Leone è nota per il ruolo di Joanne, madre di Christopher Moltisanti, nella serie tv “I Soprano”, ma anche per aver scritto diversi libri, raccontando (in “Knowing Jesse: A Mother’s Story of Grief, Grace, and Everyday Bliss”) il suo rapporto col figlio, Jesse Lanier Cooper, rimasto affetto da paralisi cerebrale infantile a causa di una emorragia cerebrale in età infantile e morto a 17 anni.

Nella cerimonia di premiazione, che si è svolta a Peabody, a nord di Boston, l’attrice ha ricordato le sue origini italiane: “Sono una fiera figlia di prima generazione di immigrati italiani. Mio nonno ha trasportato mattoni per dieci anni per portare qui mia nonna e mio padre. Mia madre è arrivata qui a sedici anni per sfuggire al fascismo e a un matrimonio combinato. Sono la prima della famiglia a diplomarmi e poi laurearmi e sarò sempre grata ai miei genitori per avermi trasmesso l’arte del raccontare storie a tavola, tra giovani e anziani, cibo sublime, risate, amore e generosità”.