Usa, Milani (Cam. Comm. Italia-Usa New York): “Ci aspettiamo meno tasse e regole più snelle”

(Adnkronos) – “Trump ha vinto in maniera netta e schiacciante promuovendo due temi cruciali per la maggioranza: inflazione ed immigrazione. Progresso sociale e sicurezza. Poter sognare e proteggere il sogno. Ci si può scontrare su cosa fare, ma non sul fatto che ci sia da fare molto e presto su questi temi. Credo che, come nelle ultime elezioni in Italia, i democratici si siano invece focalizzati su altri argomenti del sentire comune e lo abbiano pagato insieme a gravissimi errori di strategia di posizionamento. Cosa ci si aspetta adesso? Un mondo migliore dove riduzione della tassazione e snellezza nella regolamentazione favorisca lo sviluppo economico imprenditoriale”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Alberto Milani presidente della Camera di commercio Italia-USA New York.

“Già dal primo giorno – commenta – il mercato azionario ha reagito con positività e nuova energia. Si analizzerà fra pochi mesi il livello di ‘vibecession’ cioè a dire il sentire della negatività nonostante i segnali positivi che ci circondano. I sondaggi odierni lasciano un paese che sta peggio del pre Covid ma è pronto a ripartire. MAGA (Make America Great Again) è quello che tutti vogliamo. MAGA rappresenta il sogno americano mai domo. Negli ultimi 30 anni abbiamo vissuto anni difficili ma anche anni di spinta ed entusiasmo economico”.

“Attenzione – avverte Alberto Milani – in MAGA la G sta per Great non per Good. Ci aspettano anni ruggenti. Altri temi su cui Trump si dovrà adoperare sono quelli classici del partito repubblicano, quindi America First sui dazi e sulla protezione dei confini. America First sui conflitti e i rapporti internazionali. America First sempre e comunque ma great non good”.