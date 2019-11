Usa, musica: Kina, l’artista italiano che ha conquistato l’America

Kina, artista e produttore italiano di 20 anni, rivelazione dell’anno, debutta oggi nelle radio italiane insieme al cantante canadese Snøw con il singolo “Get You The Moon”. Il brano, che vanta già 230 milioni di stream totali, ha conquistato la certificazione “oro” negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Brasile, Messico e Svezia. In poco tempo “Get You The Moon” è comparsa tra i primi brani nella ricerca della musica di Instagram ed è stata condivisa per diversi mesi da influencer e importanti personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali Khloe Kardashian, Diletta Leotta e Alessia Marcuzzi. Quella di Kina è una storia unica, un sogno che si avvera: inizia a produrre musica nella sua camera di Acerra, una cittadina a 20 km da Napoli, e riesce a diventare uno dei rarissimi artisti italiani firmati da una prestigiosa etichetta americana: Columbia Records. A soli 15 pubblica le sue prime produzioni su SoundCloud. Riceve immediatamente feedback positivi e comincia a scambiarsi materiale musicale con altri artisti sperimentando continuamente. Ed è in questo periodo che nasce “Get You The Moon”, in collaborazione con il cantante canadese Snøw. Il brano ottiene subito numeri incredibili su SoundCloud (oltre 11 milioni di stream sulla piattaforma e, successivamente, 93 milioni di stream su Spotify). Grazie a queste cifre straordinarie le case discografiche si accorgono di lui: conteso e corteggiato dalle major americane, alla fine Kina sceglie Columbia Records (Sony Music) perché è “la sua etichetta discografica preferita da sempre”.