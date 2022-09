Usa, Nathalie Dompé prima italiana premiata dal Women Corporate Directors

Nathalie Dompé, co-ceo di Dompé farmaceutici, lo scorso 12 settembre è stata insignita, a New York, del Visionary Award dal Women corporate directors, il principale network per la leadership femminile a livello globale.

Nathalie Dompé è la prima italiana e, a 35 anni, una delle più giovani a ricevere il riconoscimento consegnato nel quadro del congresso Global Institute 2022.

“Sono molto felice di accettare il Visionary Award for Leadership and Governance of a Private Company dalla Women Corporate Directors Foundation a nome di tutti i miei talentuosi e devoti colleghi Dompé ha scritto sui social Nathalie Dompé – Questo è un onore ma anche un riconoscimento che in Dompé la scienza è la nostra passione e la sostenibilità e l’inclusività sono una nostra responsabilità. Grazie al WCD e congratulazioni a tutti i premiati”.

Dompé farmaceutici è stata premiata dal Wcd come azienda privata. L’azienda milanese, presente negli Stati Uniti dal 2018 con un farmaco riconosciuto dall’Fda statunitense come breakthrough therapy nell’oftalmologia, nel 2021 ha fatturato 571 milioni di euro, per il 70 per cento all’estero. Tra gli oltre 800 dipendenti dell’azienda è donna più del 51 per cento.