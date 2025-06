Usa, New York Times: L’Italia tra le mete imperdibili dell’estate

Dalle spiagge di Forte dei Marmi alle colline del Chianti, passando per il fascino barocco di Lecce, la vitalità di Roma e la bellezza mediterranea di Porto Ercole: l’Italia si conferma una destinazione d’eccellenza per il turismo internazionale, sottolinea il ministero del Turismo in un post su Instagram che rilancia il New York Times. Cinque luoghi simbolo della nostra ricchezza culturale, paesaggistica ed enogastronomica, raccontati dalla stampa estera come esempi della vera Dolce Vita italiana.