Usa, Niapac Italia saluta Biden presidente: Valorizzi i rapporti tra i nostri Paesi

Niapac Italia esprime “le più fervide congratulazioni all’amico Joe Biden per l’elezione a 46mo Presidente degli Stati Uniti d’America”: così in una nota a firma del presidente Amato Berardi e del vice presidente esecutivo Vincenzo M. Naschi.

“Joe Biden – scrivono Berardi e Naschi – è amico di lunga data di Niapac, fin dai tempi della sua fondazione nel lontano 1989, di cui apprezza la grande caratura umana e la solida preparazione politica.

Siamo sicuri che il Presidente eletto degli Stati Uniti e la sua Amministrazione riserverà ai rapporti tra Italia e Stati Uniti l’attenzione che merita in virtù dei forti legami di amicizia tra i 2 Paesi, anche e soprattutto per le origini Italiane di sua moglie Jill. Niapac Italia esprime anche un sentito ringraziamento al Presidente Trump ed alla sua Amministrazione per la sensibilità che ha sempre mostrato nei rapporti con l’Italia con riguardo particolare a quanto fatto per la cancellazione dei dazi doganali dei principali prodotti di esportazione italiana, di cui Niapac si è fatta promotrice fin dall’inizio”.

L’auspicio di Niapac Italia è “che la nuova Amministrazione americana agisca con lo stesso spirito e la stessa sensibilità nei confronti del nostro Paese.

Niapac Italia augura al nuovo Presidente eletto Joe Biden un grande in bocca al lupo per la grande sfida che lo attende nei prossimi anni”.

Niapac Italia è l’ufficio Italiano di Niapac (National Italian American Political Action Committee) e attraverso la sua organizzazione di Professionisti in Italia ed in USA intende valorizzare le relazioni politiche commerciali e culturali tra Italia e Stati Uniti di America. Niapac Italia, tra le altre cose, co-opera con ‘Smart’, di cui Joe Biden è stato uno dei fondatori, una organizzazione intergovernativa Americana patrocinata da 8 Senatori e 39 Membri del Congresso degli Stati Uniti di America, che si pone l’obiettivo di attrarre fondi per finanziare programmi mirati di sviluppo e di assistenza internazionale.