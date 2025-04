Usa, niente dazi su auto assemblate in Usa con 85% componenti americani

New York, 29 apr. (askanews) – Le auto assemblate negli Stati Uniti con almeno l’85% di componenti americani saranno esentate dai dazi. Lo ha annunciato il segretario al Commercio Howard Lutnick, spiegando che il piano tariffario dell’amministrazione Trump punta a incentivare il reshoring della produzione e a favorire nuove assunzioni. Lutnick ha precisato che i produttori avranno due anni per rafforzare la catena di fornitura interna, come concordato dopo consultazioni dirette con il settore automobilistico. I costruttori pagheranno un solo dazio, scegliendo tra quello sull’acciaio o quello sui veicoli, a seconda di quale sia più elevato. “Non si tratta di un rimborso, ma di un offset sui dazi già pagati”, ha aggiunto, sottolineando che la misura non comporterà costi aggiuntivi per il governo e sarà applicata gradualmente.