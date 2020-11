Usa, “Notturno” di Gianfranco Rosi candidato per l’Italia agli Oscar

La Commissione di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituita dall’Anica lo scorso luglio su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme ha votato “Notturno” di Gianfranco Rosi quale film che rappresenterà l’Italia alla 93ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature Film Award”. “Notturno” concorrerà per la shortlist che includerà i dieci film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 9 febbraio 2021. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 15 marzo 2021 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

“In attesa delle candidature degli altri Paesi e della selezione della cinquina finale che concorrerà per il miglior film straniero, tanti auguri a Gianfranco Rosi, che oggi con il suo “Notturno” comincia il suo percorso verso gli Oscar 2021. Una sfida difficile e entusiasmante, alla quale il film di Rosi è particolarmente attrezzato grazie al suo valore universale” commenta il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.