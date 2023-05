Usa, nuove regole per i visti dei non immigranti

I visti non-immigranti si rivolgono a coloro che desiderano recarsi negli Stati Uniti per un periodo di tempo limitato e poi rientrare in Italia o nel proprio paese di residenza. (Coloro che intendono trasferirsi a vivere negli USA hanno bisogno invece di un visto per l’immigrazione). In alcuni casi, potete viaggiare verso gli Stati Uniti senza un visto. Il sito delle Ambasciate e Consolati Usa in Italia informa : Questo accade quando potete usufruire del Visa Waiver Program (VWP). Per verificare se siete in possesso dei requisiti, occorre visitare la pagina del Visa Waiver Program. Qualora invece abbiate bisogno di un visto, in questa pagina troverete le informazioni per stabilire il tipo di visto per il quale dovete presentare domanda, quali documenti vanno allegati e le modalità di richiesta. La categoria di visto dipende dal motivo del viaggio negli USA. Ecco le principali categorie di visti non-immigranti e le loro caratteristiche: I visti di categoria B (B1, B2, e B1/B2) sono destinati a coloro che intendono recarsi negli USA per affari, turismo o per sottoporsi a cure mediche, ma non hanno titolo per usufruire del Visa Waiver Program (Programma “viaggio senza visto”). Se intendete recarvi negli USA per affari o per partecipare a meeting o conferenze, avete bisogno di un visto di categoria B1. Se intendete recarvi negli USA come turista o per sottoporvi a delle cure mediche, avete bisogno di un visto di categoria B2. Se intendete transitare attraverso gli USA prima di raggiungere un altro paese come destinazione finale, avete bisogno di visto di categoria C1. Se intendete recarvi negli USA come membro di un equipaggio aereo o navale, avete bisogno di visto di categoria. Se intendete recarvi negli USA per intraprendere un’attività commerciale (import-export), di commercio in servizi, oppure per attività di investimento, avete bisogno di un visto di categoria E. Se intendete recarvi negli USA per motivi di studio, per frequentare un corso di studio accademico presso una scuola o università o un corso non accademico/professionale, avete bisogno di un visto di categiria F, M. Se intendete recarvi negli USA per svolgere attività giornalistica o di supporto dei media, avete bisogno di un visto di categoria I. Se intendete recarvi negli USA per partecipare ad un programma di scambio culturale o per motivi di ricerca, avete bisogno di un visto di categoria J. Se intendete recarvi negli USA per lavorare per un periodo limitato di tempo, esistono diverse categorie di visto di riferimento a seconda del tipo di lavoro che intendete svolgere: visitate la pagina dei visti di categoria H, L, O, P, Q, R. Se intendete recarvi negli USA per assumere incarichi diplomatico-ufficiali di natura governativa o militare, avete bisogno di un visto di categoria A, G, Nato. .