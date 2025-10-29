Usa, Nvidia prima a taglia il traguardo dei 5.000 mld di dollari

New York, 29 ott. (askanews) – Il gigante dei chip Nvidia ha raggiunto mercoledì la storica capitalizzazione di mercato di 5.000 miliardi di dollari, mentre la serie di accordi dell’Amministratore Delegato Jensen Huang catapulta la frenesia dell’intelligenza artificiale a nuovi livelli.

Le azioni hanno registrato un rialzo del 5,2%, raggiungendo i 211,47 dollari alle 9:36 ora di New York, spingendo Nvidia a superare questo traguardo. Sono passati solo quattro mesi da quando l’azienda ha superato la soglia dei 4.000 miliardi di dollari, e oggi il rally ha accelerato dopo che Huang ha stretto nuovi accordi per la fornitura di chip ad aziende come Nokia Oyj, Samsung Electronics Co. e Hyundai Motor Group.