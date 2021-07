Usa, Odontoiatria: a Elena Calciolari il “Joseph Lister Award for New Investigators”

Elena Calciolari, ricercatrice al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, è stata recentemente premiata con il secondo posto nella competizione internazionale “Joseph Lister Award for New Investigators” indetta nell’ambito del 99° congresso della International Association for Dental Research (Iadr), rinomata associazione in ambito odontoiatrico. Si tratta di un riconoscimento internazionale che premia un innovativo progetto sulla diagnosi dell’osteoporosi mediante radiografie panoramiche nato dalla collaborazione tra il Centro di Odontoiatria e il Centro Malattie Osteometaboliche dell’Università di Parma, e che ha visto coinvolti i docenti Guido Maria Macaluso e Giovanni Passeri. Il progetto era stato supportato da una borsa di studio nell’ambito del programma L’Oréal-UNESCO per le donne e la scienza.