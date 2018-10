Usa, omaggio alla Puglia al gala Niaf. Emiliano: grati alla diplomazia italiana

“Siamo qui nella residenza dell’ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio”, per “ribadire la nostra gratitudine nei confronti della diplomazia italiana, quindi dell’ambasciatore, ma anche del console generale di New York Francesco Genuardi che hanno promosso questa importante trasferta culturale e commerciale. Naturalmente stasera consolideremo i nostri rapporti con la Niaf che gestisce le relazioni tra l’Italia e i piu’ importanti imprenditori italo-americani che operano negli Stati Uniti d’ America”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che, insieme alla delegazione istituzionale pugliese partecipa al ricevimento offerto dall’ambasciatore in occasione del 43esimo Gala Niaf. Oltre ai membri del Board della Fondazione – riferisce una nota della Regione – hanno partecipato numerosi esponenti della comunita’ italo-americana, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, una delegazione di imprenditori pugliesi guidata da Domenico De Bartolomeo, e i rappresentanti eletti dei nostri connazionali. Presenti anche i capi degli Uffici Consolari della rete italiana negli Stati Uniti, i Direttori degli Istituti di Cultura, i Dirigenti scolastici e i Direttori degli Istituti per il Commercio Estero, nonche’ i rappresentanti di ENIT e di Banca d’Italia in Nord America. “I rapporti tra Italia e Stati Uniti sono sempre piu’ amichevoli e solidi in tutti i campi”, ha detto l’ambasciatore Varricchio, “come confermato dall’incontro di fine luglio tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Presidente Trump e dalla proclamazione per Columbus Day del 6 ottobre scorso dello stesso Presidente”. La Niaf, National Italian American Foundation – conclude la nota – ha poi organizzato un evento alla presenza delle piu’ illustri personalita’ della societa’ e dell’economia italo americana, una cena esclusiva con la chef Lidia Bastianich, che ha descritto il menu’ della serata interamente dedicato alla cucina Pugliese, esaltando le ricette e i prodotti tipici, raccontando la bellezza unica dei paesaggi di questa regione del Sud Italia.