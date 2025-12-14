Usa, Opocrin: ok della Fda alla vendita del principio attivo equivalente ferro saccarato

Opocrin spa, azienda italiana leader nella produzione di principi attivi farmaceutici, ha ottenuto l’autorizzazione dalla Food and drug administration (Fda) per la commercializzazione del principio attivo equivalente ferro saccarato negli Stati Uniti. L’approvazione segna così l’ingresso ufficiale di Opocrin Group nel più importante mercato farmaceutico mondiale, un traguardo raggiunto insieme all’azienda greca Rafarm, in qualità di cosviluppatore. Opocrin, tradizionalmente riconosciuto market leader nella produzione di eparine e loro derivati, è tra i primi al mondo ad aver ottenuto l’autorizzazione all’ingresso nel mercato americano con il principio attivo: ferro saccarato. L’anemia da carenza di ferro colpisce circa 5 milioni di pazienti statunitensi, ma sono quasi 19 milioni gli americani ad alto rischio di contrarre questa patologia in quanto affetti da malattia renale cronica (Mrc), condizione in cui l’anemia è molto comune, specie negli stadi avanzati.