Usa, opportunità di stage presso l’Ambasciata in Italia

Un esempio dei tanti stage che attraverso l’Ambasciata USA organizzano in Italia è quello che si è svolta un mese fa circa ma che continuerà ; un’esperienza formativa nell’ambito del business internazionale che offre la possibilità di partecipare al programma formativo presso gli Uffici Commerciali del Consolato U.S.A. di Milano o dell’Ambasciata U.S.A. di Roma con l’Ambasciatore Lewis Eisemberg .

Il programma offre la possibilità di imparare ad usare la soluzione cloud “ITA Salesforce CRM” per gestire le relazioni con i clienti dell’International Trade Administration a livello mondiale. Inoltre assisteranno i Tutor Aziendali in alcune delle seguenti attività: lancio di campagne promozionali per aziende U.S.A.; ricerche di mercato; identificazione di fornitori statunitensi per acquirenti italiani e assistenza nell’organizzazione di fiere ed eventi. I destinatari di tali opportunità sono i laureandi di master e studenti iscritti a corsi di laurea, magistrale o di primo livello. I requisiti richiesti sono : Conoscenza dei seguenti programmi informatici: MS Word, MS Excel, MS Outlook e navigazione Internet; Ottima conoscenza dell’italiano e dell’inglese; Essere in possesso di copertura assicurativa fornita dall’Ateneo. Lo stage è a tempo pieno e non è retribuito. Per questa ed eventuali che ne seguiranno occorre inviare il CV e una lettera motivazionale, in italiano o in inglese, a office.milan@trade.gov oppur e a office.rome@trade.gov.