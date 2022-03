Usa, Oro: per Unoaerre accordo commerciale con Piazza Italia

Al via un nuovo accordo strategico commerciale per gli Usa tra Unoaerre, storica azienda italiana, fondata nel 1926, per la produzione di oreficeria, gioielleria e accessori preziosi, e Piazza Italia, piattaforma multi canale nata a New York per accogliere le eccellenze italiane con lo scopo di facilitarne penetrazione ed espansione negli Stati Uniti. L’intesa è finalizzata anche a un nuovo spazio lavorativo a Manhattan che, spiega una nota, “rappresenta il punto di riferimento comune per la prossima generazione di incontri internazionali”. “L’evoluzione positiva del business degli ultimi anni ci ha portato a rivedere i nostri piani strategici di sviluppo commerciale ed è proprio in questo momento che abbiamo incontrato il progetto Piazza Italia – commenta Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Unoaerre industrie spa -. Si è subito creata la sintonia per stabilire un nuovo presidio sul mercato Usa grazie alla professionalità degli interlocutori e la flessibilità innovativa del progetto”. “Ho iniziato la mia carriera lavorando con Unoaerre – le parole di Dennis Ulrich, cofondatore di Piazza Italia – e con immenso piacere sono felice di poter dare il nostro contributo, ancora insieme, per espandere il loro business in Usa”.

Leggi le altre notizie di Italians of the world