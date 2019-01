Usa, pecorino toscano Dop al Winter Fancy Food di San Francisco

Il Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop è pronto a ripartire per un nuovo anno di eventi e attività in Italia e nel mondo per far conoscere una delle eccellenze del Made in Italy a tavola e il suo legame unico con la Toscana. La prima trasferta del 2019 è in programma da domenica 13 a martedì 15 gennaio a San Francisco in occasione del Winter Fancy Food Show, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate all’enogastronomia con la presenza di oltre 1.400 espositori, 80 mila prodotti e 19 mila buyers in arrivo da tutto il mondo. Il Pecorino Toscano Dop sarà presente insieme ad altre eccellenze agroalimentari toscane e italiane con il supporto dell’Istituto Commercio Estero (Ice), l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. “Il 2019 del Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop – afferma il direttore, Andrea Righini – si apre con la rinnovata presenza al Winter Fancy Food Show, che sarà un’ulteriore occasione per consolidare la presenza del nostro formaggio sul mercato statunitense e per farci conoscere anche da altri operatori presenti alla manifestazione americana. Grazie al supporto dell’Istituto Commercio Estero, anche quest’anno potremo essere protagonisti in incontri con buyer, degustazioni show cooking e altre iniziative promozionali dedicate al Made in Italy a tavola. Gli eventi e le attività promozionali del nostro Consorzio continueranno durante tutto l’anno e toccheranno anche il Giappone, oltre a Italia, Germania e Polonia, prima di tornare negli Stati Uniti per partecipare al Summer Fancy Food in programma a New York nel mese di giugno”.