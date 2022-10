Usa, per Gonzato Group nuova sede a Los Angeles

Gonzato Group, player vicentino specializzato nel settore dei semilavorati e sistemi modulari in metallo per l’edilizia e l’architettura, apre una nuova sede negli Stati Uniti. Dopo Houston e Miami, l’azienda di Malo sarà presente con un nuovo branch anche a Los Angeles rafforzando così la propria leadership internazionale. La presenza in California consentirà un contatto diretto con il territorio di riferimento che permetterà di offrire soluzioni mirate e tarate sulle esigenze costruttive di un mercato ad alto potenziale. La nuova sede di Los Angeles rappresenta la tredicesima apertura di una filiale nel mondo, consolidando così il ruolo dell’azienda come player di riferimento a livello mondiale. Gonzato Group è composto da 24 società suddivise in cinque continenti, con quattro stabilimenti produttivi che occupano circa 65mila metri quadrati coperti e l’azienda ha oltre 700 tra dipendenti e collaboratori e più di duemila clienti sparsi in 136 stati nel mondo. La società ha origine come Ind.i.a. e si occupa dal 1971 di produrre e distribuire manufatti e fucinati in metallo, fondata da Bruno Gonzato. Con il tempo, l’azienda si specializza anche nella realizzazione e commercializzazione di lavori finiti, attività che nel 2008 ha dato vita ad una divisione esclusivamente dedicata, consentendo di rafforzare la propria presenza sul mercato. Tra le opere più iconiche quella realizzata nel 2014 quando la sezione contract ha realizzato le 69 cancellate che cingono il Colosseo ed ora davanti agli occhi di migliaia di visitatori del monumento simbolo della romanità e per cui sono stati utilizzati circa 1.200 kg di ferro per ognuna delle cancellate, fissate con un raffinato sistema di aggancio al millenario travertino per non stravolgerne le storiche stratificazioni. Oltre alle cancellate, a Gonzato Contract sono anche state commissionate la produzione e la posa delle barriere protettive del lato sud del Colosseo, manufatti totalmente di acciaio inox, che fungono da protezione al passaggio e sono cementati al pavimento. Tra le altre realizzazioni anche le cancellate per uno storico edificio in stile Art déco, costruito nel 1928, il Four Seasons Hotel George V che si trova nel cuore del Triangolo d’oro di Parigi, a due passi dagli Champs Elysees. Nel resto del mondo, l’azienda veneta ha realizzato anche manufatti in metallo per il parco Terenure a Dublino, Disneyland a Parigi, e molti altri prestigiosi interventi a San Pietroburgo, passando per Londra, Pechino e Saint Tropez.