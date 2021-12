Usa, per il Gruppo Cimbali accordo con Dell’Aria a New York

Nell’ottica di rafforzamento e potenziamento del mercato USA, Gruppo Cimbali, azienda italiana tra i principali produttori al mondo di macchine professionali per caffè espresso, annuncia l’importante partnership con il torrefattore Dell’Aria a New York. Fondata dall’imprenditore italiano Michele Maturo, Dell’Aria apre uno spazio poliedrico di 4000 piedi nel cuore di Manhattan dove la torrefazione artigianale si fonde con una caffetteria studiata per essere accogliente come un salotto di una casa. Il progetto si completa inoltre con uno spazio certificato SCA (Specialty Coffee Association) dove offrire corsi di formazione sul caffè e certificazioni professionali, e promuovere così la cultura e conoscenza del caffè made in Italy. E proprio dove la tradizione italiana della tostatura del caffè s’incontra con la scienza dello specialty coffee americano, non poteva mancare Gruppo Cimbali. All’interno dello spazio, infatti, sono presenti 4 macchine firmate Faema, brand iconico che mette la tecnologia al servizio dell’utente.

In particolare, al bancone dell’ingresso della caffetteria si trova la Faema President GTI, dal design ricercato e unico, mentre nel training center sono presenti due E71e una Faema E61, una macchina iconica che combina tecnologia, acciaio e design diventando un successo senza tempo. A queste macchine si aggiungono quattro macinadosatori Faema Groundbreaker, una vera garanzia per la miglior qualità in tazza. Un progetto imprenditoriale molto importante per Gruppo Cimbali che consolida così la propria presenza nel mercato americano. Una strategia di sviluppo che, grazie alla ricchezza del portafoglio prodotti, l’azienda sta portando avanti con successo e determinazione. Quest’anno, infatti, tanti sono stati i nuovi prodotti lanciati dal Gruppo e rivolti ad un target internazionale ed in particolare al mercato US. Partendo dalla M200, una macchina per caffè espresso top di gamma firmata LaCimbali, che propone un’ampia offerta del suo menù dal caffè espresso a bevande a base di latte. E ancora, la S20 Fresh Brew, novità della gamma di superautomatiche, che ha portato per la prima volta LaCimbali nel mondo del Fresh Brew. Anche la stessa Faemina, che ha permesso a Gruppo Cimbali di fare il suo ingresso nel settore Home e degli small business, è pensata per realizzare bevande brewing, più apprezzate dai consumatori internazionali. A completare le novità di prodotto, le due superautomatiche firmate LaCimbali: la S15, dal design compatto e sofisticato e la S60, progettata per fornire un servizio eccellente, mai visto prima: fino a 600 tazze al giorno tutte con la garanzia dell’alta qualità nei momenti di punta. “La nostra è un’azienda italiana che rappresenta l’eccellenza del made in Italy, un valore importante e molto riconosciuto nel States, in particolare a New York. – dichiara Assaad Benabid, General Manager della Filiale USA di Gruppo Cimbali – Con Dell’Aria abbiamo deciso di intraprendere questa avventura imprenditoriale insieme perché crediamo fortemente che tradizione ed innovazione, contaminazione e artigianalità, siano sempre una scelta vincente, e le nostre Faema rappresentano a pieno questi valori”. “La missione di Dell’Aria è il rispetto della tradizione produttiva italiana e l’impegno nell’innovazione del caffè qui in America. Contaminazione tra culture differenti s’incontrano in uno spazio aperto e condiviso. Aprire a New York un luogo che non fosse solo una torrefazione ma anche un vero e proprio atelier produttivo dedicato alla lavorazione artigianale e alla promozione dell’eccellenza italiana è stata una sfida affascinante. – afferma Michele Maturo. – Con Faema condividiamo gli stessi valori e la medesima visione del futuro della caffetteria e dell’estrazione del caffè per locali professionali che guardano alla tradizione con uno sguardo al futuro. Il servizio per una clientela variegata, aperta alle novità e ai nuovi formati richiedeva un centro non solo di vendita ma anche di formazione professionale e culturale, per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più curiosa e consapevole.” La collaborazione tra Dell’Aria e il brand Faema proseguirà per tutto il 2022 con un ricco calendario di attività per promuovere l’italianità e la cultura del caffè oltreoceano.