Usa, “pizza napoletana 100% campana” protagonista a Las Vegas

I sapori autentici della Campania protagonisti a Las Vegas in occasione del Pizza Expo, tra le più importanti fiere mondiali dedicate al mondo della pizza, dal 24 al 26 marzo scorso.

A rappresentare le eccellenze del territorio, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania con una collettiva di aziende agroalimentari, in collaborazione con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani (APN) e l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN).

Nel corso della manifestazione statunitense è stato presentato il progetto “Pizza Napoletana 100% Campana”, un’iniziativa strategica volta a promuovere l’utilizzo esclusivo di materie prime campane, certificate lungo tutta la filiera produttiva. Il progetto sta già riscuotendo un significativo successo, con un numero crescente di adesioni da parte dei pizzaioli veraci negli Stati Uniti e nel mondo, a testimonianza della forte domanda di autenticità e qualità da parte del mercato internazionale.

“La Pizza Napoletana 100% Campana – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – rappresenta un’iniziativa concreta per promuovere le filiere agroalimentari campane. L’utilizzo della tecnologia blockchain consente di assicurare trasparenza e tracciabilità lungo tutto il processo produttivo, garantendo al consumatore finale l’autenticità e la provenienza certificata degli ingredienti utilizzati. L’iniziativa punta a rafforzare, soprattutto a livello internazionale, il valore del made in Campania e a contrastare il fenomeno delle imitazioni, promuovendo al contempo la nostra identità territoriale”.

Alla presentazione del progetto a Las Vegas, alla presenza di giornalisti e buyer internazionali, organizzato da ITA, presso la sede di Eataly, sono intervenuti Raimondo Lucariello ITA New York, Luciano D’Aponte, dirigente Promozione Agroalimentare Regione Campania, il vicepresidente AVPN Massimo Di Porzio e il presidente APN Gianluca Pirro. Tra le aziende campane presenti nella collettiva regionale: Pastificio Di Martino, Nolano, Solania, D’Acunzi, Olio Basso, Mangia Italia e il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP, ambasciatrici della qualità e della tradizione agroalimentare regionale.

Il progetto “Pizza Napoletana 100% Campana”, lanciato lo scorso novembre, punta a coinvolgere oltre 100 pizzerie nel mondo impegnate a inserire nei propri menu 10 pizze speciali realizzate con 25 ingredienti certificati campani – tra cui pomodoro, olio extravergine, farina e mozzarella – tracciati digitalmente “dal campo alla tavola”. Un’iniziativa che celebra la tradizione e la qualità della Pizza Napoletana e rafforza la visibilità internazionale delle eccellenze agroalimentari campane.