Usa, Powell (Fed): Inflazione giù buon risultato, ma obiettivo al 2%

Percorso accidentato e continuerà così, annuncia presidente

New York, 7 mar. (askanews) – Il presidente della Banca centrale americana (Fed), Jerome Powell, ritiene che l’economia degli Stati Uniti si trovi ad affrontare un elevato livello di incertezza e che il ritorno dell’inflazione al 2% nel Paese resti “pieno di insidie”. “L’inflazione è scesa molto dal picco di metà 2022 sopra il 7% senza un forte aumento della disoccupazione, un risultato storicamente insolito e molto gradito. Mentre i progressi nella riduzione dell’inflazione sono stati ampi, le letture recenti rimangono leggermente al di sopra del nostro obiettivo del 2%. Il percorso per riportare l’inflazione in modo sostenibile al nostro obiettivo è stato accidentato e ci attendiamo che continuerà così”, ha affermato nel suo intervento allo U.S. Monetary Policy Forum, organizzato a New York dalla University of Chicago Booth School of Business.