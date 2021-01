Usa, “Queen Nefertari’s Egypt”: mostra del Museo Egizio di Torino in Texas

E’ aperta al pubblico al Kimbell Art Museum di Fort Worth, nel Texas, la mostra “Queen Nefertari’s Egypt”, organizzata in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Washington e del Consolato Generale d’Italia a Houston. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 14 marzo 2021. Queen Nefertari’s Egypt celebra il ruolo delle mogli dei faraoni nel periodo del Nuovo Regno (1550-1070 a.C.), durante l’apice della storia dell’Antico Egitto. La storia di queste donne di palazzo – non solo mogli, ma anche sorelle, figlie, madri di faraoni e, talvolta, esse stesse faraone – viene portata alla luce attraverso circa 230 oggetti unici, tra cui statue maestose, gioielli, vasi decorati, manoscritti di papiro, stele scolpite, splendidi sarcofagi in pietra ed in legno riccamente dipinti, oltre ad oggetti della vita quotidiana dal villaggio di Deir el-Medina, sede degli artigiani che realizzarono le tombe reali. Un viaggio sulle orme delle scoperte compiute dall’archeologo italiano Ernesto Schiaparelli sulle rive dell’antico Nilo. Tutte le opere esposte provengono dal Museo Egizio di Torino che ha in dote una delle più importanti e vaste collezioni dedicate alla cultura egizia e rappresenta uno dei musei più prestigiosi d’Italia.