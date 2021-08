Usa, roadshow per promuovere l’occhialeria italiana: tappe a Boston, New York, Chicago e Dallas

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza, in collaborazione con ANFAO – Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, un’attività di promozione dell’occhialeria italiana negli Stati Uniti, con focus su East Coast e Midwest. L’iniziativa itinerante, che avrà luogo nel periodo 14 ottobre 2021 – 5 novembre 2021 mira, nelle mutevoli condizioni sanitarie, economiche e sociali, ad aderire ulteriormente alle esigenze dei clienti americani del settore, prevedendo l’organizzazione di un roadshow in più tappe (Boston, New York, Chicago, Dallas) che coinvolgerà 20 imprese italiane e 20 operatori americani nelle loro città di origine. Il format itinerante, meno formale rispetto ai tradizionali eventi B2B, prevede altresì un’ampia valorizzazione dell’italianità, grazie alla tipologia di sede prescelta (bar/ristoranti/alberghi), all’atmosfera “business casual”, all’esperienza Made in Italy a corollario (ad esempio, con il food&wine). Gli Stati Uniti rappresentano da sempre il primo mercato di riferimento per il settore dell’occhialeria Made in Italy, assorbendo circa il 30% delle sue esportazioni, per un valore di oltre 1 miliardo di euro l’anno. La pandemia ha causato un brusco rallentamento all’export del settore, facendo registrare una flessione pari al -21,6% rispetto al 2019.